Sarri: prima la Juve, poi il rinnovo

Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri hanno già fissato l'incontro: dopo il big match contro la Juventus il presidente azzurro e il tecnico si incontreranno per discutere del rinnovo del contratto . Per evitare sorprese innescate da una possibile girandola di allenatori, il numero uno partenopeo vuol blindare Sarri e dare l'annuncio dell'accordo già prima di aprile, mese in cui scadrebbe l'opzione per il rinnovo.

Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, da ambo le parti l'intenzione è quella di continuare a lavorare insieme. Dopo gli ottimi risultati ottenuti, però, ci sono dei dettagli da limare. In particolare Sarri vorrebbe puntare a un adeguamento importante dell'ingaggio. Al momento l'ex tecnico dell'Empoli guadagna meno di un milione l'anno, un cifra nettamente inferiore rispetto a quanto sborsato da De Laurentiis prima per Mazzarri e poi per Benitez. L'impressione è che il presidente azzurro abbia ormai superato la diffidenza iniziale e che sia disposto a mettere mano al portafogli.



Nella trattativa per il rinnovo, poi, non va sottovalutata nemmeno la discussione sulla durata del contratto. Ad oggi il tecnico è legato da clausole annuali, che però non gradisce molto. L'obiettivo di Sarri è quello di strappare a De Laurentiss un accordo pluriennale, anche per impostare un ciclo e un lavoro a lungo termine. E anche in questo caso De Laurentiis sembra intenzionato ad accontantare l'allenatore. Le voci attorno a un addio di Allegri alla Juve, infatti, potrebbero innescare una pericolosa girandola di panchine che potrebbe coinvolgere anche Sarri, finito ormai nel mirino non solo dei top club italiani, ma anche europei.