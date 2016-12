Saponara tra Juve e Napoli. "Ma costa più di 15 milioni"

Riccardo Saponara scalda il calciomercato. Nel giorno in cui l'Empoli diventa proprietario del suo cartellino, ecco che il ds dei toscani Carli spiega dell'interesse di due big per il trequartista: "E' vero, la Juve ci ha chiesto informazioni ma non ha mai avanzato un'offerta. Il Napoli ? Sarri potrebbe essere decisivo. Ma l'Empoli vorrebbe tenerlo per un'altra stagione". Poi un appunto sul costo del cartellino: " 15 milioni sono pochi".

Ai microfoni di Radio CRC Carli ha spiegato la situazione del mercato dell'Empoli. "Con il Napoli avevamo parlato di Saponara quando stavamo vendendo Valdifiori e c'era in piedi una trattativa per tre giocatori. Di sicuro Sarri potrebbe spingere per averlo. Con la Juve abbiamo fatto l'operazione Rugani e sì, c'è un interesse da parte loro per Riccardo, ma non si sono spinti oltre".