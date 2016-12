Santos, Leandro Damiao ottiene la rescissione

Non è stata una rescissione come tutte le altre: il Santos infatti non solo perde il giocatore, ma dovrà anche pagare 18 milioni di euro al fondo Doyen Sport Investments. Perché era stato proprio il fondo Doyen a "prestare" al Santos i soldi per l'acquisto dall'Internacional dell'attaccante: era il dicembre 2013 e la cifra di 13 milioni di euro spesi dal club paulista destò scalpore. Ma l'affare, in sostanza, era questo: Doyen contribuiva all'acquisto di Damiao, in cambio il Santos doveva restituire i soldi dell'investimento entro 5 anni e - in caso di cessione - il fondo avrebbe avuto una percentuale sull'eventuale plusvalenza.



Nulla di tutto questo si è avverato, perché le prestazioni sportive di Damiao non hanno rispecchiato le aspettative: dopo aver vinto la Libertadores con l'Internacional e aver segnato 89 gol in 181 partite con la squadra di Porto Alegre, la sua avventura al Santos è stata disastrosa. 44 incontri e 11 reti, poi il prestito al Cruzeiro, con 23 presenze in campionato e soli 4 gol. Nel frattempo ha perso la nazionale brasiliana (17 presenze e 3 gol).



Ora Corinthians, Flamengo e Internacional proveranno ad ingaggiare il giocatore. Nel frattempo Doyen farà causa contro il Santos che già aveva impegnato i diritti televisivi per pagare il giocatore: ora la rescissione, arrivata ufficialmente per mancati pagamenti sullo stipendio.