Sampdoria: visite mediche per Muriel, ora sotto con Eto'o

13:48 - In casa Sampdoria visite mediche per Muriel. "Ho parlato con Mihajlovic, mi aspettava da tempo - ha detto il colombiano - Sono contento di essere qui, la Samp è quello di cui avevo bisogno adesso, è una squadra che lotta per obiettivi importanti. La Champions? Con questa Sampdoria si può sognare tutto". Ora sotto con Eto'o: il procuratore del camerunese era a Marassi, dopo aver parlato con i dirigenti blucerchiati di compenso e durata del contratto.

Camino a Génova, nueva aventura....empezó esto

Eto'o non è più un sogno per la Sampdoria e le trattative con il suo procuratore continuano. Domenica Vigorelli era a Genova: incontro con il braccio destro del presidente Ferrero, Antonio Romei, e con il ds Carlo Osti per parlare dell'accordo economico e della durata dell'accordo e poi a Marassi per assistere alla partita contro l'Empoli. Il club blucerchiato offre all'ex protagonista del triplete dell'Inter un po' meno di 2 milioni l'anno e un contratto di 18 mesi; da parte sua il camerunese chiede 2 anni e mezzo di contratto e più soldi. Da limare, dunque, la distanza tra domanda e offerta. Ma la Samp ora ci crede, Eto'o non è più irraggiungibile.