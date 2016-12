Sampdoria: vertice Ferrero-Sarri per la panchina

Massimo Ferrero sta decidendo il sostituto di Sinisa Mihajlovic sulla panchina della Sampdoria . Il presidente blucerchiato, da uomo di cinema qual è, sta facendo un vero e proprio casting. Nelle settimane scorse ha avuto contatti con Zenga , che sembra essere ancora in pole, e oggi ha avuto un vertice con il tecnico dell'Empoli Sarri . Ferrero ha sondato la disponibilità dell'allenatore che ha stupito tutta la Serie A.

Maurizio Sarri piace molto alla Sampdoria e sarebbe stato proprio Sinisa Mihajlovic a indicarlo come suo sostituto. Poi anche Samuel Eto'o ha dato il suo ok domenica con l'abbraccio al tecnico dell'Empoli. Ora Ferrero sta cercando di accontentare tutti e portarlo ad allenare a Bogliasco la prossima stagione. Operazione complicata, ma non impossibile. Con sempre Zenga sullo sfondo e pronto a fare sua la panchina che Miha lascerà. E attenzione sempre a un possibile ritorno di Paulo Sosa, allenatore del Basilea.