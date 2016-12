Sampdoria, sirene cinesi per Eder

Massimo Ferrero ha più volte resistito all'assalto dell' Inter per Eder , ribadendo la sua incedibilità, ma potrebbe cedere alla serrata corte dello Jiangsu Sainty , che sta cercando in Italia i suoi rinforzi. Il club cinese, secondo quanto riferito da Sportitalia, avrebbe avanzato un'offerta da 8 milioni di euro più bonus per il cartellino e un ricco triennale da 3,5 milioni di euro netti al 29enne attaccante italo-brasiliano.

Martedì sera dopo la vittoria nel derby, il presidente Ferrero aveva parlato del futuro di Eder: niente Inter ("sta in bianco, perciò..."), ma nemmeno una chiusura ermetica alle altre pretendenti ("Eder? E' mio e me lo tengo stretto. Non vendo nessuno, ma se vengono quelli che hanno i dobloni e il ragazzo se ne vuole andare… Ognuno va dove lo porta il cuore").



A pochi giorni di distanza la squadra con i dobloni ha bussato alla porta della Sampdoria. Lo Jiangsu Sainty, che in panchina vorrebbe l'ex ct della Nazionale Prandelli, si è fatto sotto con un'offerta economica davvero irrinunciabile (soprattutto per il giocatore). L'ingaggio da 3,5 milioni netti è da top player, ma restano i dubbi tecnici legati all'operazione. In Cina l'italo-brasiliano sparirebbe dai radar (chiedere a Gilardino e Diamanti) del calcio che conta e rischierebbe di compromettere la partecipazione agli Europei estivi visto il tasso tecnico modesto del campionato locale. Eder, che compirà 30 anni a novembre, è ancora relativamente giovane e dimostra ogni domenica di essere uno dei migliori attaccanti della Serie A. Se i soldi non sono tutto, forse la Cina può attendere...