Sampdoria, saltato l'affare Muriel 

15:56 - E' saltato l'affare Muriel tra Udinese e Sampdoria: lo hanno annunciato i friulani con un tweet. Il colombiano è stato frenato da un problema fisico emerso nelle visite mediche di rito con i blucerchiati. Ferrero ha provato a chiedere uno sconto a Pozzo, ma con risultato negativo. L'attaccante deve così togliersi la sciarpa della Samp, rimangiarsi le parole del suo arrivo a Genova e tornare in Friuli. Stop nelle trattative anche per Coda.



IL COMUNICATO DELL'UDINESE

L'affare era stato definito sabato scorso per 13 milioni di euro da versare da parte della Samp in varie rate all'Udinese. Muriel e Coda erano così partiti in direzione Genova con tanto di dichiarazioni di rito e foto durante le visite. Proprio qui l'intoppo per il colombiano che potrà scendere in campo solo a inizio febbraio come confermato anche da una visita specialitica svolta ieri in serata. Ferrero chiede uno sconto, ma i bianconeri non ci stanno. Il colpo è sfumato, ma per ora meglio usare il condizionale. Muriel vuole fortemente i blucerchiati e sta incontrando il presidente per trovare una soluzione anche se c'è una guerra in atto tra le due squadre.

Udinese Calcio comunica di aver interrotto le trattative con la Sampdoria per il trasferimento di Luis Muriel e Andrea Coda e di aver richiamato in sede i due calciatori per rimetterli a disposizione dello staff del mister Andrea Stramaccioni. Udinese Calcio prende atto della valutazione differente sui tempi di recupero stimati dalla Sampdoria per l' infortunio di Luis Muriel e dopo aver concesso il proprio tesserato per ulteriori approfondimenti e accertamenti, ritiene opportuno nell'interesse dei calciatori e del club di non andare oltre. Luis Muriel e Andrea Coda, atleti sempre distintisi per impegno e professionalità, torneranno immediatamente a disposizione della squadra per proseguire il primo il piano di recupero e il secondo gli allenamenti.

IL TWEET DI FERRERO

Ma finisce davvero qui? Questo è ancora da capire, dato che Massimo Ferrero, come sempre su twitter, ha fatto intendere che potrebbero esserci a breve novità importanti. Su Muriel? Su Eto'o? Lo scopriremo presto. Il presidente più social della Serie A si è limitato a un significativo "usando il cervello il prodotto cambia...".



BUON POMERIGGIO ITALIA, BUON POMERIGGIO @sampdoria E BUON POMERIGGIO AI GENOVESI. USANDO IL CERVELLO IL PRODOTTO CAMBIA... FORZAAAA!!!

— Massimo Ferrero (@unavitadacinema) 15 Gennaio 2015

Non solo il tweet, però, perché il numero uno blucerchiato ha poi precisato: "Muriel diventerà un giocatore della Sampdoria? Certo, me lo auguro con tutto il cuore. Stiamo facendo un grande lavoro. Stiamo trovando un accordo con l'Udinese, Giampaolo e Gino Pozzo sono due grandi presidenti, due persone che sono nel calcio da anni, molto intelligenti. Stiamo lavorando soprattutto a tutela del ragazzo. Il comunicato dell'Udinese? Credo sia un errore. In questo momento i Pozzo stanno parlando con l'avvocato Romei e sono fermamente convinto che".