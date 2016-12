Sampdoria, Romero scalpita: "O gioco, o me ne vado"

12:11 - Da eroe del Mondiale a gregario di Viviano. In pochi mesi la vita calcistica di Romero è cambiata radicalmente e il portiere della nazionale argentina alza la voce. "Non voglio perdere l'Albiceleste perché non ho spazio nel mio club - ha spiegato -. Se non gioco alla Sampdoria, forse è meglio che cambi aria già a gennaio". "Non è vero che ho rifiutato due destinazioni a febbraio - ha agiunto -. Quante bugie sul mio conto".

A un mese di distanza dalle dichiarazioni di Dusseldorf, Romero torna ad uscire a valanga. E non usa giri di parole per chiarire il suo pensiero. "Il primo pensiero lo voglio dedicare al ct Martino, che mi ha confermato la fiducia dopo l'amichevole con i tedeschi - ha detto il numero uno dell'Argentina -. Per me conta molto, visto che con la mia squadra di club non ho la possibilità di dare seguito al lavoro con l'Albiceleste e, di conseguenza, rischio di perdere pure la Nazionale, che per me è una delle cose più importanti della mia carriera".



"A Genova dicono che avrei rifiutato due destinazioni a febbraio - ha proseguito -. Ma sono tutte bugie. C'era una proposta del Benfica, ma non è andata a buon fine. E non è vero che ho rifiutato il Manchester United. Non so chi abbia messo in giro stupidaggini di questo genere". Poi un appello alla Samp: "Pagherei perché questa situazione si risolvesse. Vorrei una chance in blucerchiato, per dimostrare al presidente Ferrero e a Mihajlovic che sono affidabile e uno su cui contare. Sempre". Infine l'ultimatum: "Se questa situazione a Genova non dovesse mutare radicalmente, in quel caso sarebbe meglio per me e per la mia carriera cambiare aria, magari già a gennaio".