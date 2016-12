Sampdoria, Okaka litiga con Mihajlovic e Osti: cacciato da Bogliasco

10:50 - L'avventura di Stefano Okaka con la maglia della Sampdoria sembra giunta a conclusione. L'attaccante, partito ancora dalla panchina nel match con il Parma, è stato allontanato dal campo di allenamento di Bogliasco mentre era nella sala video con lo staff tecnico per analizzare l'ultima gara. Okaka è stato prima redarguito da Mihajlovic, poi ha avuto un diverbio con il ds Osti. Verrà messo fuori rosa e ceduto (piace al Milan).

Dopo la vittoria del Tardini, Mihajlovic aveva provato a smontare il caso Okaka, partito ancora dalla panchina (a vantaggio di Bergessio) e subentrato solo al 74' al posto di Eder: "Stefano per me è stato un giocatore fondamentale nella prima parte della stagione e continuerà ad esserlo, ma deve rimanere concentrato senza farsi distrarre da altri fattori". Gli altri fattori di cui parla il tecnico blucerchiato si chiamano contratto in scadenza nel giugno 2016 (e che il giocatore si è rifiutato di rinnovare) e gli acquisti di Muriel ed Eto'o. Chiaro segnale di come il suo tempo a Genova fosse ormai agli sgoccioli. Okaka ha affidato a twitter il suo pensiero sulla vicenda. "Giustamente voi leggete e ognuno si fa le proprie idee...Ma un giorno la verità verrà fuori", ha cinguettato l'attaccante. Rottura completa, quindi, e cessione già in questa finestra di mercato: il giocatore piace al Milan ed è stato richiesto espressamente da Inzaghi per completare il reparto avanzato. Con il Diavolo sempre più all'Inferno, le voci che nelle ultime settimane hanno perso peso potrebbero presto trasformarsi in qualcosa di terribilmente concreto.



Giustamente voi leggete e ognuno si fa le proprie idee...Ma un giorno la verità verrà fuori...

— Stefano Okaka (@StefanoOkaka) 19 Gennaio 2015

IL COMUNICATO DELLA SAMPDORIA

"In occasione dell'allenamento di questa mattina, lunedì, Stefano Okaka è stato allontanato dal "Gloriano Mugnaini" per un comportamento inappropriato nei confronti dell'allenatore. La Società valuterà se prendere provvedimenti disciplinari in merito all'atteggiamento avuto in seguito dallo stesso Okaka nei confronti del direttore sportivo".

L'AGENTE: "A GIUGNO PARLEREMO CON LA SAMP"

L'agente di Stefano Okaka, Andrea Cattoli, è intervenuto sulla vicenda che vede coinvolto l'attaccante, dato in rotta con la Sampdoria. "Non ero presente e non so con precisione come sono andate le cose. E' stato solo un diverbio in spogliatoio, cose normali cose un po' amplificate. Lui non è sul mercato, sono uscite tante voci per destabilizzarlo agli occhi dei tifosi. A giugno valuteremo con la Samp quale sarà la scelta migliore per tutti. C'è riconoscenza da parte di Stefano verso la Samp dove è contento. Il Milan? Non ne ho idea , ha detto parlando in collegamento con "Calciomercato" su Premum Calcio.