Sampdoria-Muriel, problemi dalle visite: salta tutto?

21:44 - Muriel-Sampdoria, che pasticcio. Slitta la firma del contratto e addirittura è trattativa a rischio con l'Udinese. Dalle visite mediche effettuate è emerso che lo stiramento al flessore destro rimediato il 15 novembre scorso a Belgrado contro la Stella Rossa è più grave del previsto e costringerà l'attaccante a stare fuori almeno tutto gennaio. La Samp chiede uno sconto ai friulani su 12 milioni dell'accordo o di vincolarlo alle presenze del giocatore.

La Sampdoria proprio non se lo aspettava. Muriel non è pronto per giocare, come invece sostenevano a Udine. Deve ancora smaltire un infortunio che lo terrà fuori per le gare di campionato contro Parma, Palermo e Torino e per la sfida di Coppa Italia contro l'Inter: tornerà dunque a disposizione per il Sassuolo l'8 febbraio. Una notizia che ha fatto infuriare il club blucerchiato, che ora chiede ai friulani di rivedere la cifra pattuita per il colombiano. E se il nuovo accordo non arrivasse, l'affare potrebbe addirittura saltare. Il procuratore di Muriel, Alessandro Lucci, è stato visto nella sede della Samp per cercare di trovare una soluzione.