Sampdoria: Montella, la trattativa è bloccata. Non finita

Continua la caccia della Sampdoria al sostituto di Walter Zenga, esonerato dopo il ko con la Fiorentina. Il favorito della dirigenza blucerchiata rimane Vincenzo Montella, ma l'accordo con la Viola è difficile. Nel pomeriggio c'è stato un nuovo incontro, si sono sparse voci sul sì della Fiorentina, ma la conclusione della trattativa, per il sì o per il no, è rimandata. Intanto, come riporta il nostro Paolo Bargiggia, il presidente Ferrero ha preso contatti con Murat Yakin, ex allenatore del Basilea, già seguito per il dopo Mihajlovic.