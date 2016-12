Sampdoria: idea Balotelli per sostituire Gabbiadini. Più Cassano e...

17:37 - Con la partenza ormai quasi imminente di Gabbiadini in direzione Napoli, la Sampdoria si candida come grande protagonista del mercato di gennaio. Sono tanti i nomi accostati nelle ultime ore al club blucerchiato ma secondo il "Corriere Mercantile", il vero colpo che ha in testa Ferrero è Mario Balotelli. L'attaccante del Liverpool è ormai fuori da qualche tempo per un problema muscolare e in Inghilterra finisce troppo spesso sui tabloid per la sua vita lontana dal campo.

La Sampdoria non ha alcuna intenzione di mollare nella lotta al sogno Champions e così potrebbe esserci uno scambio di prestiti: Romero (portiere vice-campione del Mondo con l'Argentina) al Liverpool e Balo alla Samp. Si è parlato a lungo di un possibile approdo dell'ex bomber del Milan all'ombra del Vesuvio ma, con Gabbiadini, il Napoli sembra aver messo a posto il suo reparto offensivo.

A separare il giocatore dalla Samp è ovviamente la questione dell'ingaggio, fuori dalla portata delle casse blucerchiate. I Reds però, potrebbero accollarsi parte dello stipendio con la speranza di recuperare l'investimento iniziale (20 milioni versati al Milan).

C'è di più, però, nel mondo-Ferrero. Le sue idee di una grande Samp hanno, per l'attacco, un approdo sicuro per gennaio: Antonio Cassano. E andiamo oltre, pensando a Gianpaolo Pazzini, un altro nome che Ferrero segue: e qui entrano in gioco Okaka e la caccia aperta di Milan (e Inter) al giovane attacante. Tutta materia di studio per il mercato di gennaio, e la Samp promette scintille.