Sampdoria, Ferrero sogna Eto'o

19:16 - Pazza idea Ferrero. L'ultima tentazione del vulcanico presidente della Sampdoria è quella di riportare in Italia Samuel Eto'o, in rotta con l'Everton con cui ha un contratto fino al 2016. Sabato i primi contatti e lunedì sera a Roma l'incontro con il suo agente Vigorelli. Il club blucerchiato vorrebbe averlo in prestito per sei mesi con opzione per la stagione successiva. Il problema è l'ingaggio: il camerunese guadagna: 6,5 milioni l'anno.

Ma questo che sembra un sogno non pare essere un ostacolo insormontabile, dal momento che Eto'o è anche disposto a rinunciare a una parte del suo ingaggio pensando al suo ritorno in Italia.



PER MIHA C'E' ANCHE MURIEL

Intanto la Sampdoria è in pressing sull'Udinese per Muriel: la distanza tra domanda e offerta è di due milioni. Ma il club blucerchiato ha fretta di chiudere e ha lanciato l'ultimatum ai friulani.