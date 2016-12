Sampdoria, Ferrero show: "Balotelli sì con lo sconto"

Microfono in mano, Ferrero prima ha invitato i fotografi ad andare nella zona a loro riservata e a "non disturbare". Poi si è rivolto in romanesco a Enrico Preziosi: "Vie' qua che cantamo 'na canzone". Ma il presidente del Genoa non si è lasciato coinvolgere: "Non mi tirare in ballo" gli ha risposto.



Non è mancata la promessa di spogliarsi "se vinco il derby". Vago sul ritorno di Cassano, poco gradito all'allenatore Zenga. "Decido sempre io, non mettete zizzania - ha spiegato -. Nella vita può strillare chi mette i soldi. L'allenatore lo sa bene e non si è mai permesso di dire nulla di male sulla società. Sarebbe stato un clamoroso autogol".