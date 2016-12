Sampdoria, Ferrero: "Montella in Nazionale? Sarebbe un regalo"

Il tecnico blucerchiato però è stato accostato anche al Milan. "Se lo darei ai rossoneri? Montella mica è un pacco, può andare dove gli pare. Adesso sia io che lui stiamo pensando solo al derby, poi dopo ognuno fa come gli pare - sottolinea Ferrero -. Per adesso è l'allenatore della Sampdoria, ha un contratto e non ho notizie in questo senso. Per me Montella è il nostro allenatore, poi se arriva la Nazionale o il Manchester United e se ne vuole andare...io gli voglio molto bene ma vada dove gli pare". "Se dicessi che la stagione della Sampdoria è sufficiente direi una bugia. Dico però che, per il nostro parco giocatori, la classifica è ingiusta ma questo è il calcio. Inutile dare delle colpe - prosegue - mi auguro che domenica o nella gara successiva prendiamo il punto che ci serve per metterci in totale sicurezza ed il prossimo anno si vedrà".