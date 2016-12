Sampdoria, Ferrero: "Il Napoli non vuole Soriano"

Soriano, Strinic, Regini, Gabbiadini, Muriel. Uno scatenato Ferrero non si risparmia e parla a ruota libera del mercato della Samp . "Il Napoli non vuole Soriano - dice il presidente blucerchiato a Radio Marte -. Se l'avesse voluto, l'avrebbe già preso in estate. Mi sento spesso con De Laurentiis perché lo amo. Gli ho chiesto Strinic, mettendo sul piatto Regini. Gli avevo proposto uno scambio tra Gabbiadini e Muriel, ma hanno rifiutato".

Ferrero racconta alcuni dettagli riguardanti l'affare Soriano, saltato al fotofinish nell'ultima sessione di mercato. "Il Napoli non si è tirato indietro. Hanno fatto una cosa molto di fino dicendo di essere arrivati tre minuti dopo, quando in realtà l'accordo era già chiuso alle 22 e invece hanno depositato il contratto alle 23:03". Sulla scelta di Zenga, anziché Sarri, in estate: "Non ho preso Sarri perché ho sbagliato due volte. Avevamo già preso calciatori che lui non riteneva idonei al suo modulo e non avevo intenzione di comprare altra gente per avere poi calciatori che non avrebbero giocato. Abbiamo quindi optato per L'Uomo Ragno, a cui si è staccata pure la ragnatela".