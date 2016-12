Sampdoria, Ferrero: "Eto'o? Attendiamo l'ok dell'Everton"

19:03 - Dopo la vittoria contro il Parma - che consegna alla Sampdoria il terzo posto in classifica a pari punti col Napoli - Massimo Ferrero fa il punto della situazione per quanto riguarda l'affare Eto'o, sempre più vicino a vestire la casacca blucerchiata: "Ho conosciuto il ragazzo, è un campione - dice il presidente della Samp alla Rai -. Aspettiamo l'ok da parte dell'Everton, dovrebbe arrivare tra poco".

Eto'o, lunedì sera, sarà a Goodison Park per il match di Premier tra Everton e Wba. Il camerunese non scenderà in campo, ma sarà l'occasione per salutare tutti i tifosi e i compagni prima di cominciare la nuova avventura con la Sampdoria.



Intanto il presidente Ferrero non si pone limiti: "Lavoriamo sodo e lavoriamo sodo insieme all'allenatore, quando mi chiede delle cose faccio di tutto per dargliele. Champions League? Non ci basta il terzo posto, vogliamo andare sulla luna".