Sampdoria: Ferrero "Donadoni, Sarri o Sousa il prossimo allenatore"

"Per la panchina della Sampdoria ci sono in pole tre signori. Uno tra Donadoni, Sarri e Sousa sarà il prossimo allenatore". Lo ha rivelato il presidente Massimo Ferrero, ospite di Fabio Fazio a 'Che tempo fa'. Escluso dunque a sorpresa Zenga per il post Mihajlovic. "Sono nomi che a me piacciono molto. Amo molto un grande allenatore, un uomo di grande carattere. Sto parlando di Donadoni, lo voglio incontrare. Con Sarri ci parlerò".