Sampdoria, Ferrero: "Con Mihajlovic il Napoli ha fatto una grande scelta"

Massimo Ferrero di fatto ufficializza il passaggio di Sinisa Mihajlovic al Napoli . "Mihajlovic al Napoli? Menomale per lui e per Aurelio. Mihajlovic è un grande uomo e un grande allenatore. Il Napoli ha fatto una grande scelta. Se Aurelio ha fatto la scelta giusta? Questo può dirlo solo il campo. Non so perché l'ha preso e se l'ha preso, ma se è vero per me ha fatto un affare", ha detto il presidente della Samp a Radio Kiss Kiss Napoli.

"Se il carattere di Aurelio e di Sinisa sono compatibili? E' come se vi svelassi il finale di un film. Se uno va a vedere un giallo non vuole sapere il finale In bocca al lupo, ma io non so niente di questa cosa, avete fatto un tale casino che da quando si parla di questa cosa i miei giocatori si sono un po' seduti", ha aggiunto. Sulla Samp in Europa League: "L'iscrizione all'Europa League della Sampdoria? Sono sereno, non abbiamo niente da temere, qualche club che incautamente e stupidamente ha messo in giro queste chiacchiere da condominio. Io non c'ero, era una cosa del 2012, ma è una cosa già superata. Se l'anno scorso c'è andato il Torino in Europa, non vedo perché non dovremo andarci noi.