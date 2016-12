Sampdoria-Eto'o, parla Martinez: "Decisione imminente"

00:08 - Il colpo grosso della Sampdoria del presidente Ferrero si chiama Samuel Eto'o. Sul camurenese però non c'è solo la società blucerchiata, come confermato dal manager dell'Everton Roberto Martinez: "Monitoriamo la sua situazione - ha dichiarato spiegando l'esclusione dal match di FA Cup -. Ci sono un paio di società che ci hanno contatto per prendere Eto'o. Nei prossimi giorni decideremo quale sarà il suo futuro, con noi è stato fantastico".

Eto'o contro il West Ham è stato spedito in tribuna. "Era meglio lasciarlo fuori - ha commentato Martinez - per consentirci una migliore concentrazione sul gruppo. Con Samuel abbiamo veramente un ottimo rapporto e valuteremo quale sarà il suo prossimo passo, il migliore per tutte le parti in causa". Un'apertura comunque al futuro in blucerchiato dopo che il presidente Ferrero ha già incontrato e parlato con l'agente del giocatore. L'operazione, però, non è facile visto che il contratto offerto vale per una stagione e mezza con ingaggio dimezzato rispetto all'attuale. Uno dei candidati a fargli posto, Bergessio, non vuole poi lasciare Genova: "Mentre più difficile sia la sfida più mi piace fino alla fine con la Samp, e a chi non piace mi dispiace. Forza Sampdoria. Grazie tifosi, siete magnifici ci supportate sempre e ovunque. Grazie".



ETO'O A MILANO? NO

E siamo forse arrivati al giorno tanto atteso. Stando alle ultime (Tuttomercato.web), Eto'o sarebbe arrivato a Milano da Parigi a metà pomeriggio, e qui sia in attesa di incontrare il suo manager e i dirigenti della Sampdoria. Eto'o, fra l'altro, a Milano possiede un grande appartamento nel quale vivono la moglie e i figli, e se dovesse andare alla Samp, così risulta, farebbe la spola quotidiana (o quasi) fra Milano e Genova. Ulteriori verifiche hanno poi appurato che Eto'ò è a Liverpool dove si è regolarmente allenato.

DAL BRASILE: SE SALTA, ECCO PATO

Dal Brasile arriva la voce di una possibile candidatura di Pato se la Sampdoria non dovesse chiudere con Eto'o.