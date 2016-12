Sampdoria: Eto'o è ancora in stand-by, Muriel firma il contratto

00:01 - Altra giornata intensa in casa Sampdoria, che sta cercando di sbloccare una volta per tutte l'affare Eto'o. A Milano c'è stato un incontro tra l'agente del camerunese, Vigorelli, e il presidente Ferrero. "Non si capisce chi comanda all'Everton, ma stiamo sbloccando - ha detto il numero 1 blucerchiato -. Samuel ha grande voglia di venire alla Samp". Intanto è ufficiale l'acquisto di Muriel, che ha finalmente messo la firma sul contratto.

E' ormai diventatata una telenovela la trattativa per portare Eto'o alla Sampdoria. Il camerunese ha già raggiunto l'intesa col club blucerchiato, ma dall'Everton deve ancora arrivare l'ok definitivo all'operazione. "Per essere prudenti diciamo che siamo al 50% - ha detto Ferrero a Milano, dove ha seguito la squadra impegnata in Coppa Italia con l'Inter -. Questo è un mondo bislacco, dove si dicono delle cose e poi se ne fanno altre. Non si capisce chi è che comanda all'Everton, ma stiamo sbloccando. Se Eto'o vuole la Samp? Lui è già sull'aereo per l'Italia, deve solo accenderlo. E' una persona seria, che ha grande voglia di venire alla Sampdoria. Siamo alle ultime cose".



Nel frattempo il club blucerchiato ha ufficializzato l'arrivo di Muriel, che mercoledì ha firmato il nuovo contratto. "Grazie a tutte quelle persone che hanno reso questo sogno possibile - ha scritto il colombiano sul proprio profilo Instagram -. Grazie al presidente Ferrero e al mio agente che hanno lottato quando tutto sembrava essere finito e che hanno portato a buon fine questa trattativa. Da oggi sono un nuovo giocatore della Sampdoria. Grazie poi all'Udinese e a quelle persone che hanno permesso che la mia permanenza a Udine fosse piacevole, grazie di cuore ai tifosi che fino alla fine hanno creduto in me".