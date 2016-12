Sampdoria, ecco Moisander: a Genova per le visite mediche

12:50 - Ferrero è scatenato, non solo a parole con i suoi ormai proverbiali show, ma anche nei fatti. Il presidente della Sampdoria sta infatti già costruendo la squadra del futuro e ha già regalato a Mihajlovic un rinforzo per la prossima stagione. Si tratta del difensore dell'Ajax Niklas Moisander, classe 1985, che arriverà a giugno a parametro zero. Il finlandese è già a Genova per le visite mediche: firmerà sul triennale da un milione a stagione.

Per Moisander una giornata non solo di visite mediche ma anche di viste alla sede e alle strutture blucerchiate. La Sampdoria ha sbaragliato la folta concorrenza: negli ultimi giorni si sarebbe fatto avanti con insistenza il Werder Brema. Ma Ferrero e i suoi collaboratori sono stati più abili e veloci. Moisander, 43 presenze e 2 reti in Nazionale, ha iniziato la carriera nel suo paese, nel Turun. Poi tanta Olanda: Pec Zwolle, Az Alkmaar e infine l'Ajax. Che lascerà a giugno.