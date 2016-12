Sampdoria, ecco i rinforzi: il primo è Ricky Alvarez

UN DIFENSORE E...IMMOBILEUna nuova opportunità per Ricky Alvarez, dunque. L'argentino, dopo le poche luci e le tante ombre dell'avventura all'Inter, fu ceduto in prestito dai nerazzurri al Sunderland nel 2014: un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento della salvezza dei Black Cats. Salvezza raggiunta, ma riscatto mai pagato: tra l'Inter e la società inglese è in piedi un contenzioso che verrà risolto dalla Fifa a metà gennaio. Secondo la dirigenza nerazzurra il Sunderland deve pagare i 10 milioni pattuiti, mentre gli inglesi si appellano alle condizioni fisiche precarie del giocatore.



In tutto questo Alvarez è rimasto nel limbo: non più all'Inter ma nemmeno al Sunderland. L'argentino non scende in campo in gare ufficiali dal 14 marzo 2015 (Sunderland-Aston Villa). Durante questi mesi si è allenato con il Velez Sarsfield, sua ex squadra. Ora la Sampdoria ha deciso di dargli un'opportunità. Lui, a tutti gli effetti è svincolato, quindi l'accordo non dipende dalla decisione della Fifa (che riguarda il pagamento del Sunderland all'Inter). A Bogliasco verrà sottoposto ad accurati test fisici per verificare la sua integrità e le condizioni del ginocchio che lo hanno spesso tenuto ai box. Dopodiché dovrebbe firmare un contratto fino a giugno e - solo in seguito - si deciderà se prolungare o meno il contratto.