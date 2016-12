8 agosto 2015 Sampdoria, ecco Cassano: visite mediche. Ferrero: "Sarà la nostra bandiera" Per FantAntonio pronto un contratto annuale da 800mila euro

Antonio Cassano alla Sampdoria, ci siamo. Dopo lo stallo delle scorse settimane, FantAntonio è a un passo dal tornare a vestire la maglia blucerchiata esaudendo un desiderio mai troppo nascosto. L'ex Parma ha effettuato delle visite mediche preventive per stabilirne la condizione dopo sei mesi di inattività, ma per lui è pronto un contratto annuale da 800mila euro. Se tutto andasse per il meglio a inizio settimana prossima sarà ufficializzato.



Quattro anni dopo il fattaccio con Garrone, dunque, Cassano è pronto a vestire nuovamente la maglia della Sampdoria, con o senza l'approvazione di Zenga. La sconfitta col Vojvodina con seguente eliminazione dall'Europa League, ha infatti indebolito la posizione del tecnico che qualche settimana fa aveva posto il veto al ritorno in blucerchiato di FantAntonio che invece, appunto, si farà. Il barese ha svolto delle visite mediche preventive per verificare lo stato di salute generale, dopo la preparazione personale portata avanti in questi mesi con Agostino Tibaudi. In caso di esito positivo per Cassano è già pronto un contratto annuale da 800mila euro con una probabile clausola di rescissione in caso di comportamento inadeguato. Questione di giorni e il Cassano-bis ripartirà sotto la Lanterna.