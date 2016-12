Sampdoria, è Zenga il nuovo allenatore

Walter Zenga è il nuovo allenatore della Sampdoria. L'ex portiere è atterrato a Genova per firmare il contratto che lo legherà ai bucerchiati, al posto di Mihajlovic. "E' una grande emozione per me tornare qui, a Genova ho passato due anni indimenticabili. Prendere il posto di un amico come Mihajlovic è una bella sfida. Europa? Anche questa è una bella sfida. Saremo pronti per fare bene. Un messaggio ai tifosi? Sono tornato", le sue prime parole.