Sampdoria, è il giorno di Eto'o: ha fatto le visite

20:09 - Per la Sampdoria è il giorno di Samuel Eto'o. L'attaccante camerunese oggi si è sottoposto agli esami a Roma presso la cilinica Villa Stuart. Gli esami sono durati un paio d'ore. Terminate le visite, il camerunese non ha rilasciato dichiarazioni, ha firmato i primi autografi a una decina di tifois che lo acclamavano ed è partito in direzione Genova. Domenica potrebbe essere già a Marassi per la presentazione ai tifosi.

La Samp, dunque, si prepara ad abbracciare il suo top player. Eto'o ha sostenuto le visite mediche a Roma ed è a tutti gli effetti il colpo più prezioso messo a segno dal presidente Ferrero. Un rinforzo di qualità per Sinisa, che nel girone di ritorno potrà contare sull'esperienza e i gol dell'ex attaccante dell'Inter per restare nella zona alta della classifica e puntare al sogno della Champions League.



Obiettivo condiviso proprio con la stella in arrivo dall'Everton. "Sono in grande forma, voglio vincere e soprattutto centrare un obiettivo che questa città ha e il presidente meritano: il piazzamento Champions - ha detto a Il Secolo XIX -. Ho scelto la Samp per il suo progetto, per Mihajlovic e per il presidente Ferrero che non conoscevo ma sprizza ottimismo e mi ha contagiato". Secondo quanto si apprende, buona parte dell'ingaggio di Eto'o sarà legato alle reti realizzate con la maglia blucerchiata.





Insieme al camerunese c'era anche il giovane Alessandro De Vitis, reduce da un intervento al menisco sinistro. Il centrocampista blucerchiato ha poi scherzato su Twitter sulla ressa presente a Villa Stuart: "Temo che giornalisti e fotografi non siano qua a causa mia..."