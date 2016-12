Samp, per Alvarez cinque giorni per convincere Montella

Cinque giorni per convincere Vincenzo Montella . Ecco la nuova missione di Ricky Maravilla Alvarez , sbarcato stamattina a Genova e subito pronto ad iniziare a lavorare con la Samp al Mugnaini . L'ex trequartista di Sunderland e Inter, dopo aver sostenuto le visite mediche a Roma, inizierà così oggi il suo periodo di prova: "Avevo tanta voglia di tornare in Italia - ha raccontato all'arrivo in città - adesso mi metto a disposizione della società e della squadra".

"Ho accettato un periodo di prova, ma c'è tanta voglia di rimanere qua: è normale che dopo questo stop per problemi fisici venga valutato. Adesso mi metto a piena disposizione del mister, sto bene comunque fisicamente. La Sampdoria è una grande squadra, ha dei grandi giocatori, sta facendo bene: per me è una grande sfida. So che c'è subito il derby, lo so, ma come già detto mi metto a disposizione, poi si vedrà". Se tutto andrà come desiderato dall'argentino - e dal presidente Ferrero che sulle sue qualità ha deciso di scommettere - contratto low-cost fino a giugno e poi firma su un accordo triennale.