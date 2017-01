Grandi manovre di mercato in casa Sampdoria. Oltre all'interesse per Barba e Paloschi, la società doriana si è fiondata su Yuto Nagatomo, ai margini della nuova Inter targata Pioli. Il ruolo di terzino per il momento è numericamente coperto da Pavlovic e Dodò, ma la Sampdoria vorrebbe comunque portarlo in blucerchiato. Lo riporta Il Secolo XIX.