Samp, insulti tra Ferrero e i tifosi: "Pagliaccio" e lui "Vai a fare in..."

Che bufera! Un botta e risposta senza esclusione di colpi e di... termini quello tra il presidente della Sampdoria Ferrero e alcuni tifosi. Tutto via twitter. Il fatto scatenante la delusione per la cessione di Eder e la battuta dell'ormai ex attaccante blucerchiato dopo il passaggio all'Inter: il "mi hanno impacchettato" proferito dall'italo-brasiliano non è passato inosservato e inascoltato tra i supporter doriani che, via social network, hanno manifestato la propria delusione, alcuni andando ben oltre i limiti del diritto di critica e dell'educazione soprattutto. Da qui, come si può vedere dagli stessi tweet riportati qui sotto, la risposta altrettanto non oxfordiana del numero uno blucerchiato.