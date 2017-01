Samp, il saluto di Ferrero: "Lunga vita a Cassano"

Il giorno dopo la rescissione del contratto tra la Sampdoria e Antonio Cassano , arrivano i saluti al talento barese del presidente Massimo Ferrero : "Gli faccio un grande in bocca al lupo, lui è il calcio, capisce di calcio e gli voglio bene. Lunga vita a Cassano". Sul mercato è caccia a un attaccante per sostituire il partente Budimir: "Paloschi e Ibarbo sono due validi giocatori, di loro si stanno occupando Osti e Pradè".

Gli ultimi 6 mesi sono stati davvero difficili, con Cassano separato in casa e costretto ad allenarsi da solo. Settimane di scaramucce e battibecchi, fino all'epilogo di ieri, quando è diventata ufficiale la rescissione del contratto del barese e la chiusura della sua seconda avventura in blucerchiato (sole 24 presenze in poco più di un anno e mezzo").



Ora ognuno per la propria strada e il saluto affettuoso di Ferrero. Il quale, ai microfoni di Sky, ha anche fatto il punto sul rinnovo biennale di Mathias Silvestre in scadenza di contratto a giugno: "C'è l'accordo, è tutto a posto".