Samp, Ferrero saluta Okaka: "Mi si spezza il cuore"

La Sampdoria ha ceduto all'Anderlecht a titolo definitivo Stefano Okaka, per 3 milioni di euro. Sul sito della squadra blucerchiata il presidente Ferrero ha voluto salutare l'attaccante con un messaggio molto accorato: "Quando un ragazzo lascia la mia Samp, rimane sempre un amaro in bocca. Tutti mi dicono che questo è il calcio, bisogna vivere e capire le situazioni che si vengono a creare. Ma ad un tifoso come me, pieno d'amore, la cosa spezza sempre un po' il cuore. In bocca al lupo, bravo ragazzo e grande campione, ti seguiremo sempre con affetto".