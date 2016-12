Samp, Ferrero ha scelto: Giampaolo

Ferrero ha scelto: sarà Marco Giampaolo il nuovo allenatore della Sampdoria. Dopo due giorni di incontri con l'ex tecnico dell'Empoli e Stefano Pioli, il presidente doriano -stimando molto entrambi- ha optato per Giampaolo. Ed è un incrocio di destini col Milan visto che Giampaolo fino alla scorsa settimana era il candidato numero uno per guidare i rossoneri, poi è arrivata la svolta per portare Montella dalla Samp al Milan.