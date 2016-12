Samp: Eto'o sempre più vicino, è fatta per Muriel

10:10 - La pazza idea di Massimo Ferrero sta per diventare realtà: Samuel Eto'o è vicinissimo alla Sampdoria. Nelle notte passo importante nella trattativa: accordo trovato con l'ex Inter e con l'Everton. L'attaccante è quindi pronto al ritorno in Italia a titolo definitivo. Da Los Angeles il presidente blucerchiato è uscito alla scoperto con un tweet in rima. Intanto è fatta per Muriel, che passa alla Samp in cambio di 12 milioni di euro.

IL TWEET DI MASSIMO FERRERO

In attesa di definire l'affare Eto'o, il club blucerchiato piazza dunque il primo colpo dopo l'addio di Gabbiadini. Luis Muriel è infatti un nuovo giocatore della Sampdoria, mentre all'Udinese vanno in cambio 12 milioni di euro. Nella trattativa è stato inserito anche Andrea Coda, che si trasferisce alla corte di Mihajlovic.



Per quanto riguarda il camerunese, invece, alla fine dovrebbe risultare decisiva la volontà del giocatore di tornare in Serie A. Dopo l'incontro tra l'agente del giocatore e Osti, con tanto di telefonata a Ferrero negli States, la trattativa si è sbloccata nella notte. L'attaccante si è ridotto l'ingaggio, attualmente di 3 milioni di euro all'anno, ma ha allungato di un anno la durata del suo contratto. Così ha convinto anche l'Everton a lasciarlo partire dopo appena sei mesi fatti di 14 presenze e 3 gol. Ora è atteso in Italia dove con l'Inter di Mourinho ha vinto tutto.

BELLA SAMP. COME SEI,ETO TI PORTEREI E TANTI GOAL RIFILEREI E SE VIENE PURE MURIEL A STAR CON NOI.! ALLORA SONO SOLO CAVOLI TUOI. FORZAAAAA

— Massimo Ferrero (@unavitadacinema) 9 Gennaio 2015

UFFICIALE CORREA

Il presidente Massimo Ferrero e tutta l'U.C. Sampdoria sono felici di comunicare che sono stati definiti i termini burocratici per il trasferimento a titolo definitivo, dal Club Estudiantes de La Plata, di Carlos Joaquín Correa. Nato a Juan Bautista Alberdi, Argentina, il 13 agosto 1994, Correa - che ha scelto la maglia numero 8 - ha firmato con la Sampdoria un contratto fino al 30 giugno 2019. Nei prossimi giorni saranno annunciati data e orario della conferenza stampa di presentazione del calciatore.