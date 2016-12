Samp, Eto'o è sempre più vicino

13:59 - Sono ore decisive per l'arrivo di Samuel Eto'o alla Sampdoria. Come racconta il nostro Claudio Raimondi, la distanza tra l'attaccante camerunese dell'Everton e il club blucerchiato è ormai quasi del tutto limata. Il presidente Massimo Ferrero e l'agente di Eto'o, Claudio Vigorelli, si sono incontrati a cena a Milano per definire gli aspetti economici dell'accordo. Sarebbe un colpo clamoroso, che potrebbe valere la conquista del terzo posto.

Proprio in caso di approdo in Champions League, Eto'o, legato agli inglesi fino a giugno 2016, resterebbe a Genova anche la prossima stagione e non solo per i rimanenti sei mesi di quella in corso. La proposta ligure è di 2 milioni di euro a stagione più bonus per 18 mesi con opzione di una terza annata in base a rendimento e presenze.