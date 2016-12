Samp: Eto'o a Roma per le visite mediche

15:55 - Samuel Eto'o è un giocatore della Sampdoria. Il viaggio di Claudio Vigorelli, agente del camerunese, a Londra ha permesso ai blucerchiati di trovare l'accordo con l'Everton e arrivare all'attesa fumata bianca. I Toffees hanno accettato di lasciar partire Eto'o a titolo gratuito e hanno ottenuto dalla Samp il riconoscimento di bonus legati alle presenze dell'ex Inter. Immediata la reazione, in rima, di Ferrero: "Metterla in rete per lui è normale".

A sorpresa Eto'o è già in Italia e oggi si sottoporrà alle visite mediche. Sarà a Roma, prima di mettersi poi a disposizione di Sinisa Mihajlovic e aggregarsi ai suoi nuovi compagni. Difficile che possa già essere pronto per la gara di domenica contro il Palermo quando potrebbe però essere presentato ai tifosi a Marassi. Nel frattempo, come consuetudine, è arrivato il tweet in rima di Ferrero...



Buonanotte -il Calcio è Diventato La Ditta Berardi, la Mattina Presto La Sera Tardi"Ecco EDO Glie Famo male metterla in Rete x lui E Normale

— Massimo Ferrero (@unavitadacinema) 22 Gennaio 2015