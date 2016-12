Samp, Cassano molto vicino: un anno di contratto

Antonio Cassano si avvicina alla Sampdoria . L'avvocato Bozzo, agente del barese, sta rientrando da Londra: nel weekend incontrerà i dirigenti blucerchiati. La Samp ha già un accordo di massima con Cassano che risale alle scorse settimane: un anno di contratto a 800 mila euro netti più bonus . Sul piatto anche un eventuale prolungamento. Non compaiono, invece, clausole anti-cassanate.

Zenga, salvato per ora da Ferrero - che comunque tiene l'allenatore sotto la lente di ingrandimento -, sta digerendo l'arrivo del barese, inizialmente non nei piani tecnici. Cassano vorrebbe due anni di contratto, ma si va verso l'accordo. Nei giorni scorsi il Bologna aveva fatto un sondaggio per il fantasista, che però è molto vicino a tornare a Genova.