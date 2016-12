Samp, Cassano ha le valigie pronte: Atalanta in pole

Le minestre riscaldate, si sa, non sono mai granché. Non fa eccezione la storia di Cassano, che, tornato in blucerchiato dopo diversi mesi di stop, non è più riuscito a conquistarsi un posto da titolare. Lì davanti, del resto, la concorrenza in casa Samp è particolarmente agguerriita e trovare spazio con continuità sembra un'impresa ardua per Fantantonio. Indipendentemente dall'allenatore. Dopo l'esonero di Zenga, infatti, anche con Montella la situazione non sembra molto diversa per il talento barese, che adesso si sente in forma e vorrebbe dimostrare di essere ancora all'altezza di questa Serie A.



E allora forse è meglio cambiar aria e provare a ritrovare minuti, fiducia e prestazioni altrove. Stando al Secolo XIX, l'avventura di Cassano alla Samp potrebbe dunque terminare già a gennaio. Per Fantantonio in pole c'è l'Atalanta, a caccia di un attaccante dopo il ko di Pinilla. Cassano potrebbe ripartire da Bergamo.