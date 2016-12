Salah, spunta l'Al Jazira: offerta da 6 milioni

Nuova punta del caso Salah . A prendersi la scena oggi è l 'Al Jazira che ha presentato un'offerta super all'egiziano: la bellezza di sei milioni di euro a stagione, il doppio di quello proposto da Inter, Roma e Fiorentina. La squadra degli Emirati Arabi, che aveva cercato Gervinho, però, sembra non convincere l'ex Basilea. Salah si è preso 24 ore di tempo per decidere il suo futuro, ma sembra intenzionato a ringraziare e rifiutare la proposta.

Un campionato sicuramente di seconda fascia ed è proprio per questo che il fantasista ex Basilea ci sta pensando molto. Intanto, a meno di clamorosi sviluppi, giovedì sarà a Londra per iniziare il ritiro con il Chelsea. La Fiorentina è sempre più irritata dalla situazione, mentre l'Inter aspetta fiduciosa gli sviluppi. Ancora qualche giorno di attesa, poi Mancini dovrà cambiare obiettivo. Raffredata la pista Roma.