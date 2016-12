Salah, l'Inter disturba la Roma. L'agente conferma: "Giocherà in Italia"

Dove giocherà Salah la prossima stagione resta ancora un mistero, di sicuro c'è che giocherà in Serie A: "Lo ribadisco - ha dichiarato Ramy Abbas a FirenzeViola -, vestirà la maglia di un club italiano". Non sarà la Fiorentina , ma in corsa di sorpasso sulla Roma c'è l'Inter che è tornata con forza sull'egiziano. E' Salah la prima scelta di Mancini rispetto a Jovetic. Sabatini, invece, ha l'accordo col giocatore e può giocare la carta Romagnoli.

La situazione al momento è complicata, molto dipenderà dalla volontà del giocatore che a pranzo nel centro di Londra ha trovato un accordo con il ds della Roma Sabatini. L'Inter però non ha mai mollato la presa, forte di un alleato speciale: José Mourinho. Il portoghese non vuole avere niente a che fare con Salah, ma spingerebbe per cederlo all'Inter piuttosto che ai giallorossi. Il problema è che il Chelsea chiede 25 milioni di euro e sembra poco propenso a discutere sulla base del prestito, se non quello con obbligo di riscatto alla cifra sopracitata.

La Roma, non potrebbe essere altrimenti, resta in vantaggio sui nerazzurri pur disturbata nella trattativa. La forza di Sabatini, oltre all'ok del giocatore, sta anche in un paio di carte da giocare. Una è Filipe Luis, che potrebbe rientrare in un'operazione più ampia dando via libera proprio al Chelsea per Baba (altro obiettivo della Roma); l'altra è Romagnoli, difensore finito nel mirino di Mourinho.

L'unica certezza, come ribadito dall'agente di Salah, è che l'egiziano alla fine giocherà ancora in Serie A. Tra Milano e Roma, però, ancora non si sa.