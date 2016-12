Salah è a Roma. La Fiorentina chiede 5 milioni

18:52 - Mohamed Salah è atterrato a Roma alle 18.20. Solo un piccolo ritardo a causa dell'incendio che ha paralizzato l'aeroporto di Fiumicino. Ad attendere l'egiziano un centinaio di tifosi. I giallorossi incontreranno ora il giocatore, che non vede l'ora di trasferirsi alla Roma. Arrivano, però, le parole del dg della Fiorentina Andrea Rogg a raffreddare l'entusiasmo dei romanisti: "Secondo noi il giocatore ha un contratto con la Fiorentina e adesso vedremo di trovare soluzione adeguate". In pratica i viola vogliono un premio di valorizzazione, calcolato in circa 5 milioni di euro.

Inoltre Rogg è chiaro: "Stiamo parlando soprattutto con il Chelsea, non con la Roma. Evidentemente finché non ci sarà il transfer, non potrà giocare nemmeno coi giallorossi". Inizialmente la Fiorentina era però intenzionata ad osteggiare un trasferimento di Salah in Italia, ma pare che il veto valesse principalmente per l'Inter: "In realtà non era stato proprio detto così, la Roma potrebbe essere una soluzione ma, ripeto, stiamo soprattutto discutendo con il Chelsea", conclude Rogg.