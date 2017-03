SAGAN TOSU: MARROCCU DS, SI PUNTA IBARBO, DA COSTA E CORDAZ

Il Sagan Tosu, club della J League giapponese allenato da Massimo Ficcadenti, ha messo sotto contratto Francesco Marroccu come direttore sportivo. Il nuovo ds ha già avviato i contatti con Victor Ibarbo per convincerlo a seguirlo in Asia, proponendogli un contratto triennale. Gli altri nomi sono Da Costa del Bologna e Cordaz del Crotone per la porta. Lo rivela tuttomercatoweb.com.