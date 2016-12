Sabatini: "Vogliamo tenere Pjanic e Nainggolan"

Si va verso il riscatto di El Shaarawy dal Milan: "Vorremmo esercitare l'opzione perché saremmo entusiasti di tenerlo qui. Vedremo di rastrellare in giro per far quadrare i conti, ma adesso dobbiamo ancora parlare con Spalletti per decidere assieme a lui. La Roma ha sempre messo in campo squadre competitive e sarà così anche per la prossima annata".



Per Totti c'è da attendere la fumata bianca: "Ci sono contatti col presidente, non ci sono problemi. Si parla anche della futura attività dirigenziale che inizierà a fine carriera". Il futuro di Dzeko potrebbe essere lontano da Roma: "E' un giocatore molto forte anche se non è stato fortunatissimo. Spalletti è riuscito a trovare la quadratura con un modulo non adatto a lui, quindi è normale che abbia faticato, ma resta un valore aggiunto".