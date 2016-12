Sabatini: "Garcia resta, ma non condivido le sue parole"

"Alcune cose le condividiamo, altre no. Ci confrontiamo su tutti i temi possibili, Garcia ha lavorato due anni benissimo con la Roma . Non gli è venuto benissimo il saggio di fine anno". A pochi minuti dall'ultima gara di campionato contro il Palermo, il ds della Roma Walter Sabatini dichiara di non aver gradito le parole dette in conferenza stampa dal suo allenatore, ma conferma il tecnico francese sulla panchina giallorossa.

"Alcune puntualizzazioni, dalla forza della Juventus ai ricavi, non mi sono piaciute. Sono state dichiarazioni un po' frustranti, ma non c'è niente da drammatizzare - ha proseguito il direttore sportivo giallorosso -. Garcia non ha voluto mettere le mani avanti, ma si è spaventato un po' per la pressione subita durante la stagione. Questi distinguo sui rapporti di forza non li condividiamo. Tuttavia, non è in discussione".