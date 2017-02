Rooney lascia lo United e vola in Cina: contratto da 46 milioni l'anno

Ricordate Carlitos Tevez e i suoi 38 milioni di euro all'anno per giocare in Cina? Tanti, tantissimi, troppi. Meno però di quelli che secondo la stampa inglese andrà a guadagnare Wayne Rooney: per convincere il numero dieci del Manchester United a volare in Oriente, e in Inghilterra sono convinti che questo succederà a breve, è stato infatti necessario un contratto monstre di 46 milioni di euro all'anno. Una cifra impossibile da rifiutare.