C'è la Cina nel futuro di Wayne Rooney. L'attaccante è pronto a lasciare l'Inghilterra e il Manchester United, con il quale ha un contratto fino al 2019, e trasferirsi in Oriente. L'agente del giocatore, Paul Stretford, secondo il "Sun" è volato in Cina per imbastire la trattativa. Rooney si trasferirà a giugno.