Rooney dice no alla Cina: resterà ancora a Manchester 

Da re di denari a re di cuori nel giro, stretto, di qualche ora. Il tempo di riflettere, valutare, pensarci e ripensarci e, alla fine, dire a sorpresa di no. Pe ril momento se non altro. Wayne Rooney non lascerà lo United e la notizia è realmente clamorosa. Un po' perché tutto pareva fatto e strafatto. E un po' perché l'attaccante dei Red Devils ha preferito dare retta ai sentimenti rifiutando la bellezza di 46 milioni l'anno, addirittura di più di quanto guadagnato da Carlitos Tevez.

Il mercato cinese chiude a fine febbraio: l'offerta per il club di José Mourinho - scrive il Mirror - sarebbe di oltre 35 milioni di euro, superiore ai 27 milioni che lo United versò all'Evorton nel 2004 per prendersi l'allora giovanissimo Wayne. Al giocatore, come detto, il trasferimento nella Chinese Super League frutterebbe un ingaggio di 890mila euro, per uno stipendio annuale di oltre 46 milioni di euro all'anno. Mourinho avrebbe già dato il via libera al trasferimento e Rooney si starebbe convincendo ad accettare: prima però vuole l'ultimo possibile trofeo coi Red Devils, la EFL Cup. Domenica la finale a Wembley contro il Southampton. Poi l'addio.