RONALDINHO TORNA A GIOCARE

Il due volte giocatore dell'anno per la Fifa, Ronaldinho è fiducioso di tornare a giocare a calcio con un club sudamericano nel 2017. Secondo il fratello e agente Roberto Assis, l'intenzione dell'ex attaccante di Barcellona e Milan è quella di tornare a giocare in un club che disputa la Coppa Libertadores. Tra squadre a cui è stato accostato il nome del 36enne brasiliano ci sono la Chapecoense, il Coritiba e gli uruguaiani del Nacional. "Il suo obiettivo è di giocare nel 2017 dopo un anno di riposo in cui abbiamo avuto la possibilità di viaggiare per il mondo e conoscere paesi in cui non eravamo mai stati prima", ha detto Assis al quotidiano uruguaiano El Pais. Sulla trattativa con il Nacional, Assis ha replicato: "Ho parlato con gli intermediari, ma non c'è nessuna ulteriore notizia. Il piano per il 2017 è di giocare in un club che disputa la Coppa Libertadores".