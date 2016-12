Ronaldinho e Pato, la voglia d'Europa non muore mai

Tra il 2008 e il 2011 hanno avuto la fortuna di giocare assieme nel Milan , ma adesso Ronaldinho e Pato sono un bel po' lontani dai grandi palcoscenici. Forse, vista l'età, è normale per il Gaucho che quest'anno ne farà 36 e saranno un po' troppi per il calcio. Non per il Papero che va per i 27 e al suo approdo al Milan , nell'estate 2007, si aspettava ben altra carriera. Ma adesso entrambi hanno un po' di saudade per l'Europa.

Dinho da quando ha lasciato il Milan e l'Europa, era il 2011, qualcosa ha vinto in patria con le maglie di Flamengo e Atletico Mineiro, per poi tentare un'esperienza in Messico con il Queretaro e riprovare in Brasile con il Fluminense, con il quale ha risolto il contratto a fine settembre. Del suo futuro ha parlato al Times il fratello-procuratore, Roberto: "L'Asia o gli Stati Uniti restano le destinazioni più probabili, ma nessuna ipotesi è da scartare. Lui ama vincere. E' questo che le persone ancora non capiscono. Lui vuole ancora giocare, non ha mai avuto infortuni gravi ed è in perfette condizioni. Credo che abbia ancora tre o quattro anni di carriera davanti. Ci sono offerte dall'Inghilterra". Vedremo se qualcosa diventerà realtà.



Saudade d'Europa anche per Pato, ai ferri corti con il Corinthians da quando è rientrato dal prestito col San Paolo. Lui vuole tornare in Europa: alcuni club inglesi lo aveva contattato nei mesi scorsi. Ma il suo club pretende addirittura 15 milioni di euro per farlo partire. Davvero troppi per chi ha il contratto in scadenza nel dicembre 2016 e per chi non ha più fatto grandi cose dai tempi del Milan. Chissà se entrambi, o almeno uno di loro, riuscirà a tornare a giocare nel Vecchio Continente.