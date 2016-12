Roma, Witsel risponde presente per il trasferimento

La Roma sta lavorando per ricostruire il centrocampo. Pjanic è sempre più vicino alla Juventus e Luciano Spalletti vuole un giocatore che possa coesistere con Nainggolan , che nel frattempo è corteggiato dal Chelsea di Antonio Conte . Da settimane sono due gli obiettivi a Trigoria: Diawara del Bologna e Witsel dello Zenit, in scadenza nel 2017. Il belga avrebbe già comunicato al suo club di voler trasferirsi in un campionato più competitivo.

Secondo Il Corriere dello Sport, Witsel avrebbe già dato il so assenso al trasferimento alla Roma, dopo un colloquio con Nainggolan, suo compagno di Nazionale. Il centrocampista dello Zenit, nell'estate 2015 sembrava a un passo dal Milan, ma da via Aldo Rossi non c'era mai stato l'affondo decisivo (soprattutto perché i russi chiedevano 30-35 milioni). Ma adesso le cose sono cambiate perché il belga è in scadenza nel 2017 e non ha nessuna intenzione di rinnovare il contratto. A Trigoria sono ottimisti per l'esito dell'affare. L'arrivo di Witsel renderebbe meno amaro l'addio di Pjanic.