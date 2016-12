Roma vicina a Salah e Szczesny

Rudi Garcia ha chiesto tre acquisti e Walter Sabatini ne sta perfezionando due. Nella notte il ds della Roma ha incontrato l'agente di Salah , Ramy Abbas. Intesa con l'egiziano vicinissima e ora bisogna tornare a trattare con il Chelsea che chiede non meno di 23 milioni di euro. Proprio la richiesta cash del Chelsea potrebbe però essere d'ostacolo. Inoltre l' inserimento del Napoli , che offrirebbe soldi e una contropartita tecnica, potrebbe complicare la situazione.

Per la porta, invece, tutto fatto per Wojciech Szczesny dell'Arsenal. Dopo aver accarezzato Romero, andato allo United, il nuovo estremo difensore sarà Szczesny. Il blitz a Londra della scorsa settimana di Sabatini è servito anche per trovare l'accordo con l'Arsenal: prestito oneroso con obbligo di riscatto. Le visite mediche e la firma nei prossimi giorni.